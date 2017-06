Waldachtal Andreas Geiger spielt mit Jazz-Band Patchwork

Waldachtal-Tumlingen. Die Schenke ist bereits ab 18 Uhr geöffnet. Es gibt sommerliche Sandwiches und spritzige Sommer-Drinks. Für mögliche Wetterkapriolen will das Organisationsteam gewappnet sein. Carla Dikkers bekräftigt: "Das Konzert mit Patchwork wird auf alle Fälle stattfinden. Wenn nicht Open Air, dann hautnah in der Schenke."

Der aus Lützenhardt stammende Andreas Geiger, Jahrgang 1961, studierte nach dem Abitur 1981 in Freudenstadt Lehramt mit den Fächern Musik (Hauptfach Trompete) und Mathematik. Seit 1988 ist er im Schuldienst (Haiterbach, Waldachtal, Alpirsbach (Konrektor), Baiersbronn (Rektor ab 1997) und Markdorf (Rektor seit 2013). Nachdem er sechs Jahr die Wilhelm-Münster-Schule in Baiersbronn leitete, übernahm er 2013 die Rektorenstelle an der Jakob-Gretser-Grundschule in Markdorf, der größten Grundschule im Bodenseekreis. In Überlingen fand er ein neues Zuhause.

15 Jahre lang prägte er seinen Heimat-Musikverein Cäcilia Lützenhardt. Der erste Trompeter war das Aushängeschild der Formation. Andreas Geiger gilt als einer der besten Trompeter im Kreis Freudenstadt und darüber hinaus. Durch den Lützenhardter Profimusiker Horst "Benny" Geiger kam er zum Bigband-Jazz. Bühnenpräsenz zeigte Andreas mit der Podium Bigband Freudenstadt, Benny’s Bigband Waldachtal, Musikschul Bigband Altensteig und seit 2003 mit der Landeslehrer Bigband Baden-Württemberg. Darüber hinaus spielte er eine wichtige Rolle in der Band Jazz Faktor 18 Freudenstadt, im Moonlight Swing Orchestra Tübingen, im Bigband Jazzclub Aidlingen mit Joe Viera, mit der DoX Memorial Bigband (Airbus-Werksbigband Immenstaad), der Bigband Royal Friedrichshafen, neuerdings mit Patchwork und mit DUBBBOS!, der ultimativen Brass Bigband Oberschwaben. Auftritte bestritt Geiger unter anderem mit Fola Dada (Sängerin der SWR-Bigband), Jiggs Whigham (Leiter des Bundesjugend-Jazzorchesters), Markus Geiselhart (Leiter der Hochschulbigband Wien), Obi Jenne (Leiter der Porsche-Werksbigband), mit der Landeslehrer-Bigband als Vorgruppe zur SWR Bigband, einer der besten Bigbands der Welt, als auch mit Claus Reichstaller. Workshops absolvierte er bei Malte Burba, Rüdiger Baldauf, Joo Kraus, Klaus Graf, Joe Viera, Axel Kühn, Christian Meyers, Heinz Dieter Sauerborn, Jiggs Whigham, Tilmann Jäger. Andreas Geiger: "Ich freue mich auf das Gastspiel in meiner Heimat."