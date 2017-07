Waldachtal Am Sonntag wird auf schwäbisch gepredigt

Mundart ist die große Leidenschaft des evangelischen Pfarrers Manfred Mergel, der in Dornstetten-Aach, also ganz in der Nachbarschaft, eine 60 Prozent-Stelle hat. Zu 30 Prozent ist er überdies in der Bildungsarbeit aktiv und zehn Prozent widmet er einem Auftrag zur Vermittlung der schwäbischen Mundart. Hierzulande besetzen Mundart-Predigten noch eine Nische. In Norddeutschland gibt es bereits über 300 Pfarrer, die oft in plattdeutschen Dialekten predigen. Der gebürtige Göppinger, der trotz Pfarrstelle im Dekanat Freudenstadt mit Familie im Eigenheim in Deckenpfronn wohnt, veröffentlichte ein Buch im Tübinger Silberburg-Verlag: "Der Charme der Langsamkeit – Mit der Postkutsche durch Oberschwaben." Und inzwischen hat er mit "Herzenssache – Predigten auf dem Cannstatter Volksfest" Band 5 der Reihe Dialekt und Religion herausgegeben. Manfred Mergel, Jahrgang 1959, beweist, dass Schwaben alles andere als humorlos sind.

Die Familien Ruth und Werner Kaufmann mit Sohn Christian (25) sowie Anita und Jürgen Kaufmann, allesamt vom Schellenberghof, kümmern sich als Besitzer des etwa zwei Hektar großen Bibelweg-Areals um viele Dinge. Die Frauen pflegen Pflanzen und Beete. Kirchengemeinderat Jürgen Kaufmann spricht aus Überzeugung: "Hier sind wir nah dem treuen Schöpfer. Nicht nur hinter den Kirchenmauern soll Gottes Wort verkündet werden, sondern in freier Natur auf dem Biblischen Rundwanderweg. Da begreift man die christliche Botschaft besser." Am Fuße des Bibelweges kommen viele Touristen am Schellenberghof vorbei. Jürgen Kaufmann zitierte schmunzelnd die Aussage eines Gastes: "Was ist das für ein Bauernhof? Macht der liebe Gott die Milch?"

Mit Hochdruck arbeiten wenige Helfer an der Fertigstellung der Besucher-Schutzhütte. Siegfried Holstein: "Es müssen nur noch die Türen eingebaut werden. Dann können wir die Hütte demnächst einweihen." Für den Bau der Pergola über den Sitzgruppen beim Grillplatz muss noch die schriftliche Baugenehmigung abgewartet werden. "Die ­Pergola wollen wir dieses Jahr auch noch fertigstellen", bekräftigte Holstein, der fast täglich ehrenamtlich vor Ort arbeitet.

Weitere Informationen: www.birwa.de