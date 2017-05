Waldachtal "Alpenland Sepp und Co" spielen beim Festakt des Musikvereins Cäcilia

"Geht es nach mir, dürfen die gerne wieder kommen", war eine Besucherreihe ganz begeistert. Laut klatschten die in Dirndl und Lederhose gekommenen Gäste mit. Markus Vees, Vorsitzender des Musikvereins Cäcilia Lützenhardt freute sich, dass die Karten ausverkauft waren. Er blickte kurz auf das Jubiläumsfest zum 100-Jährigen zurück: "Wieder sind zehn Jahre vergangen. Mir kommt es vor, als wäre es gestern gewesen." Ein Dank ging an alle Musiker, Helfer, aber auch an die Gäste. Dietmar Harr schloss sich der Worte an und erklärte, wieso dieses Mal "Alpenland Sepp und Co" spielten. Einige Stücke des Original Alpenland-Quintetts, Vorgänger von "Alpenland Sepp und Co", hätte der Musikverein Cäcilia Lützenhardt schon gespielt. Deshalb sei es den Musikern ein besonderes Anliegen gewesen, das heutige Trio auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Über 45 Jahre sei der Kopf der Kapelle, Sepp Silberberger, nun schon auf der Bühne. "Über 1,6 Millionen verkaufte Tonträger, mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet, zu Gast in 312 TV-Shows. Auf dem Höhepunkt des Erfolges hat Sepp Silberberger eine neue Herausforderung gesucht", berichtete Dietmar Harr. Rudi Exenberger sei auf der Bühne daheim, habe schon beim Grenzland Sextett und den Original 4 Tiroler Buam mitgespielt. "Die Vielseitigkeit ist seine Stärke. Virtuoser Gitarrist, meisterhaft auf Keyboard, Posaune, Trompete, Solo-Gesang und natürlich seine Stärke, das Jodeln", beschrieb der musikalische Leiter den Alleskönner Franz Pischler.

Das Publikum wartet gespannt auf die österreichischen Musiker

Gespannt wartete das Publikum auf die drei Musiker mit dem herzlichen österreichischen Dialekt. Mit Servus-Rufen fragten sie die Stimmung im Saal ab, wobei die Gäste gleich mitklatschten und lachten. "Nun hängen wir beim Nachbarn ein", forderte Sepp Silberberger die Besucher auf zu "Hey Nachbarin" mitzuschunkeln. Kaum angefangen, wies der Sepp auf die trockene Luft im Saal hin. "Letzte Woche haben wir vom Präsidenten gleich drei Bier bekommen", deutete er versteckt in Richtung Küche. Dietmar Harr ließ sich nicht lange bitten und sorgte für die perfekte Verpflegung. Das Öl für die Musiker brachte sie auf Hochtouren, denn sie führten mit Witz, Schunkel- und Tanzrunden, aber auch Sketschen durch den Abend.