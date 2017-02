Waldachtal Adelheid Singer befürchtet eine Katastrophe

Drastisch formulierte Vorsitzende Adelheid Singer in der Hauptversammlung des Gesangvereins den drohenden Verlust des Super-Dirigenten: "Für unseren Verein hätte dies katastrophale Folgen und könnte das Aus bedeuten, wenn Viktor sich weiter weg beruflich anders orientieren und seinen Standort hier aufgeben müsste."

Bekanntlich hat die Gemeinde Waldachtal durch ihren Rückzug aus finanziellen Gründen das Ende der Musikschule Waldachtal besiegelt: Adelheid Singer (60): "Ich appelliere allen Ernstes an die Verantwortlichen der Gemeinde, den langjährigen und hoch qualifizierten Musiklehrern der Musikschule Waldachtal eine faire und akzeptable Lösung anzubieten und sie nicht im Regen stehen zu lassen. Es kann doch nicht sein, Viktor Brose, der kurz vor dem Rentenalter steht, so einfach in die Wüste zu schicken." Die von Bürgermeisterin Annick Grassi erwartete Stellungnahme blieb in der Generalversammlung des Liederkranzes aus. Was die Finanzen anbelangt, sind der Gemeindechefin die Hände gebunden. Aber die Aktiven der drei Salzstetter Chöre erwarten dem Vernehmen nach Unterstützung durch die Bürgermeisterin bei der Suche nach einer Alternativ-Lösung, die ein Bleiben der Musiklehrer, insbesondere von Viktor Brose, ermöglichen.

Mit der Schließung der Musikschule Waldachtal bis Ende September hängen momentan sehr dunkle Wolken am Himmel, was dem Liederkranz Salzstetten sehr große Sorgen macht. Die Vorsitzende bangt: "Unser Chorleiter Viktor Brose wird am stärksten davon betroffen sein. Seit über 25 Jahren ist er zu etwa 70 Prozent an der Musikschule als Musikpädagoge angestellt und wird ab Herbst seinen Job verlieren, wenn nicht schnell eine vernünftige Lösung gefunden wird." Viktor Brose sei weitum als hoch qualifizierter Musikpädagoge bekannt und bei seinen Schülern, Eltern und Kollegen sehr beliebt und hoch geschätzt. Zum heutigen Zeitpunkt sei es fraglich, ob er eine gleichwertige Anstellung als Musiklehrer in der näheren Umgebung seines Wohnortes Dornstetten finden werde. Seit 1992 wohnt er mit Familie in der Fachwerkstadt, seit 2003 im neu erbauten Eigenheim.