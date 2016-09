Waldachtal 40 Jahre unterwegs als Handelsreisende

Waldachtal-Lützenhardt. Schon im Methusalem-Alter angelangt, erfreut sich die Jubilarin noch bemerkenswerter geistiger Frische. "Nur das Kurzzeit-Gedächtnis hat nachgelassen", erklärt die 73-jährige Tochter Ingeborg Siebers. Urlaub ist ein Fremdwort für die einstige Handelsreisende, Hausfrau und Mutter. Die Sorge um die Familie und das Auskommen hielt sie immer auf Trab. Sie hat das Leben so genommen, wie es gekommen ist. Das war die beste Lebensrezeptur. Altersbedingt kann sich die Jubilarin in Lützenhardt nicht mehr an die Kinder- und Jugendjahre in ärmlicher Zeit erinnern.

Seit jüngst ein Flachbild-Fernseher Einzug gehalten hat, schaut sie wieder gern Natursendungen an: An Tieren und besonders Pferden kann sie sich erfreuen. Den katholischen Sonntagsgottesdienst am Fernseher mitzuerleben, gehört zu ihrem sonntäglichen Ritual. Die Betagte betet viel. Sie ist zwar an den Rollstuhl gefesselt, aber ein Dasein im Altenheim kann sie sich nicht vorstellen. "Solange ich meine Leute um mich herum habe, will ich nicht sterben", sagte die Jubilarin, die hofft, dass ihre einzige Tochter Ingeborg weiterhin gesund bleibt und für sie sorgen kann. Jedenfalls zeigt die 105-Jährige noch Lebenswillen. Beim Frühstück sitzt Yorkshire-Terrier "Timmy" täglich unmittelbar neben ihr. "Was sie nicht mehr beißen kann, bekommt der Hund", erzählt die Tochter. Und wenn sie mal was braucht oder einen Wunsch hat, schickt sie den Hund auf die Suche nach ihrer Tochter. Neben Verwandten kamen Bürgermeisterin Annick Grassi und Pfarrer Anton Romer ins Haus, um ihr Glückwünsche zu überbringen.

Das Bürstenmacher-Handwerk bestimmte ihr Leben. Zusammen mit ihrem Mann Johann Georg Pfeiffer war sie 40 Jahre lang unterwegs als Handelsreisende. Auch mit Unterstützung von Tochter Ingeborg waren die Eheleute Pfeiffer in Ermangelung eines eigenen Autos mit Bus und Bahn viele Tage auf Reise zu ihren Kunden auf den Fildern, im Raum Göppingen und im Hochschwarzwald. Zuhause wurde fleißig in der eigenen Bürstenmacher-Werkstatt gearbeitet. Das noch vorhandene Inventar, gespickt mit Raritäten, taugt als ein Stück Lützenhardter Ortsgeschichte für ein mögliches Bürstenmacher- und Heimatmuseum. Während der Kriegsjahre mussten Bürsten gegen Nahrungsmittel wie Kartoffeln oder Mehl bei Bauern eingetauscht werden. Die schwere Last der Bürsten wurde von Haus zu Haus getragen. Eines Tages wurden sie aus einem Schneesturm von einem Taxi vor dem Erfrieren gerettet. Das Miteinander schweißte die Familie zusammen.