Waldachtal 36 neue Auszubildende und DH-Studierende

Waldachtal -Tumlingen. 111 Personen nutzten dabei die Gelegenheit zur Information und zum gegenseitigen Kennenlernen. "Die nachhaltige Ausbildung junger Menschen liegt mir sehr am Herzen", erklärte Klaus Fischer, Inhaber und Vorsitzender der Geschäftsführung der Unternehmensgruppe fischer. "Wir brauchen in unserem Unternehmen motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter, um die Herausforderungen der Zukunft in Wirtschaft und Gesellschaft zu meistern. Deshalb bilden wir unseren Nachwuchs über das übliche Maß hinweg aus."

Von der Qualität der Ausbildung konnten sich Eltern, Freunde und Verwandte der neuen Auszubildenden am letzten Tag der fischer Einführungswochen am Hauptsitz in Tumlingen überzeugen. Zwölf kaufmännische und fünf technische Studenten der Dualen Hochschule (DH) sowie zwölf technische und sieben kaufmännische Auszubildende, von denen fünf an den badischen Standorten Denzlingen und Freiburg tätig sind, präsentierten ihren Angehörigen das Unternehmen.

Anschließend nutzten Eltern und Berufsstarter die Gelegenheit, Ausbilder sowie andere Mitarbeiter bei fischer kennenzulernen. Die Auszubildenden und DH-Studierenden absolvierten vom 29. August bis 9. September ein umfangreiches Einführungsprogramm, das sie auf die Anforderungen im Unternehmen vorbereitete. Dazu gehörten unter anderem die Vorstellung des Unternehmens, ein Ausblick auf den praktischen Verlauf der Ausbildung, ein Leitbildseminar und Betriebsführungen an den baden-württembergischen Standorten Tumlingen, Horb, Salzstetten, Denzlingen und Freiburg.