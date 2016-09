Waldachtal 26-jähriger Mann tot aus See geborgen

Waldachtal-Lützenhardt. Der Waldsee, ein beliebtes Fleckchen im Ortsteil Lützenhardt, wurde am Mittwochabend Ort eines tragischen Unglücks. Eine Anwohnerin entdeckte gegen 21.45 Uhr eine im Breitenbacher See treibende, leblose Person und verständigte sofort die Polizei. Doch die Einsatzkräfte konnten nicht mehr helfen: Nachdem die Person durch Taucher der DLRG geborgen war, konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen, so die Polizeiangaben. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 26-jährigen Mann aus einer Kreisgemeinde. Er soll schon am Tage und Abend dort beobachtet worden sein, so die Polizei. Allerdings habe es keine Auffälligkeiten gegeben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Rottweil ergaben keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden. Die Polizei kann einen tragischen Unfall nicht ausschließen. Dass der Mann, der aus einer anliegenden Nachbargemeinde stammen soll, dort schwimmen gehen wollte, kann ausgeschlossen werden, da er noch vollständig bekleidet war. "Der genaue Grund für den Tod wird wohl im Dunkeln bleiben", so ein Pressesprecher der Polizei.