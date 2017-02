Waldachtal 25 Prozent sind jugendliche Sportler

Wie bereits im vergangenen Jahr zeigt sich Gesamtjugendleiter Florian Krämer hoch engagiert, der unermüdlich gemeinsam mit den Jugendtrainern und Betreuern in Waldachtal unterwegs ist, um die Kinder- und Jugendmannschaften zu betreuen. Sein Job gilt als einer der schwersten im Verein. Seine Ausdauer und sein Engagement sorgen dafür, dass in der "SGM" immerhin rund 100 Jugendliche in den verschiedenen Mannschaften spielen. "17 Trainer in sieben verschiedenen Altersklassen sind hier tätig", sagte Krämer. Sieben dieser Ehrenamtlichen stellt der SVTH. Der Wirtschaftsausschuss mit Emma Kiefer hingegen zeigte sich weitgehend zufrieden. Sie erinnerte daran, dass in den nächsten Wochen die Planung für den Jugendsporttag auf der Agenda steht und appellierte an die Mitglieder, sich in die Organisation und Durchführung einzubringen. Kiefer, die ihr Amt an Kevin Hess und Florian Knebel abgibt, regte wie bereits im letzten Jahr an, den Veranstaltungskalender des Vereins zu überarbeiten.

Tennis wird in Tumlingen laut Spartenleiter Patrick Kuhn nicht mehr gespielt. Inzwischen wurde deshalb eines der beiden Felder an die neue Sparte "Boule" abgegeben.

Der Sportkreispräsident Alfred Schweizer freute sich vor allem über die große Anzahl jugendlicher Sportler, die der Verein aufzuweisen hat. Dies mache fast 25 Prozent aus, lobte Schweizer die Jugendarbeit der Aktiven. "Die Weichen des Vereins sind in die Zukunft gestellt – ihr habt euch damit Respekt und Anerkennung verdient", konstatierte er. Bürgermeisterin Grassi bestätigte dies und bezeichnete die Jugendarbeit unter Florian Krämer in Verbund mit den Sportvereinen aus Cresbach, Salzstetten und Lützenhardt als vorbildlich. Es gebe auch Hoffnung in Bezug auf die Kinderzahlen in der Gemeinde: "Die Geburtenstatistik der letzten drei Jahren weist fast eine Verdopplung aus", sagte sie. "Waren es vor fünf Jahren noch rund 30 Geburten pro Jahr, so sind es in den letzten Jahren 50 bis 55 Geburten." In Bezug auf die neuen Vereinsförder-Richtlinien der Gemeinde gab sie bekannt, dass die Gemeinde rund 1,6 Millionen Euro einsparen müsse. "Freilich sind wir dort noch bei Weitem nicht angelangt – momentan liegen wir bei rund 200 000 Euro. Wir würden unsere Vereine gerne mehr unterstützen, doch der Haushalt gibt dies nicht her."

Zuletzt führte der SVTH mit Zustimmung der Mitglieder noch zwei Satzungsänderungen durch: Mit einer Änderung passte der Verein eine Satzung an die Möglichkeit zur Zahlung einer Ehrenamtspauschale nach Paragraf 3 Nr. 26a EStG an – die zweite Änderung betraf das Amt des Hauptkassierers, das künftig mit dem Namen "Finanzvorstand" geführt wird.