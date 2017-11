Waldachtal 2017 ist ihr erfolgreichstes Jahr

W aldachtal-Lützenhardt. Bei einer festlichen Siegerehrung im Schützenhaus lobte die Führung des über 130 Mitglieder zählenden Vereins die Ergebnisse der Tell-Schützen. Oberschützenmeister Jochen Glembotzki und Ehren-Oberschützenmeister Eckhard Harr hoben die Wettkampf-Ergebnisse der Lützenhardter Schützen hervor und ließen diese hochleben.

Stolz würdigte Ehren-Oberschützenmeister Eckhard Harr die Erfolge gegenüber unserer Zeitung: "Noch nie waren die Tell-Schützen bei regionalen und überregionalen Meisterschaften so erfolgreich." Der Schützenverein Lützenhardt gilt als der älteste im Kreis Freudenstadt. Gut besetzt war das Schützenhaus zur Siegerehrung der vielen Gold-, Silber- und Bronzemedaillen-Gewinner. Obendrein gab es ein "Gladiatoren-Essen" für die Sieger. Organisiert wurde die Tell-Siegerehrung von Eckhard Harr und Claus Schmid.

Lützenhardt errang in der Mannschaftswertung bei den Kreismeisterschaften dreimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze. In den Einzelwertungen sahnten die Lützenhardter Schützen auf Kreisebene richtig ab mit sieben Goldmedaillen und zehn Silbermedaillen. Als Vereinsbeste sind Karl Brissaud, Claus Schmid und Jochen Glembotzki von Ehren-Oberschützenmeister Eckhard Harr mit Silbermünzen besonders ausgezeichnet worden. Diese drei Schützen führten die vereinsinterne Punkteliste an.