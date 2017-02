Waldachtal 20 Prozent Kaufkraftabfluss drohen

Waldachtal. Der Plan für Haiterbach: Im Baugebiet "Alte Nagolder Straße II" soll ein Gebäude mit dem Vollsortimenter "Rewe" mit 1350 Quadratmeter (qm) Verkaufsfläche im oberen Geschoss und zusätzlichen 600 qm für den Drogeriemarkt Rossmann im Erdgeschoss entstehen. Dadurch droht vor allem den Salzstettern Kaufkraftabfluss, wie das Gutachten der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) prognostiziert. Das GMA-Gutachten weist zwar keine gravierenden Beeinträchtigungen für das städtebauliche Gefüge Waldachtals aus, doch immerhin kalkuliert es durch die Errichtung des Haiterbacher Projekts rund 20 Prozent Kaufkraftabfluss allein aus dem Ort Salzstetten. Diese Annahme bekräftigte auch Ortsvorsteher Wolfgang Fahrner in der Sitzung am Montag. Das Vorhaben Haiterbachs ist deshalb zulässig, weil nicht mehr als 30 Prozent des Umsatzes (Baunutzungsordnung des Landes) außerhalb des Verflechtungsgebietes des Projekts erzielt wird.

Trotzdem wird Waldachtal das Haiterbacher Projekt sauer aufstoßen, denn noch immer sind die Weichen für den Edeka-Markt beim ZOB in Lützenhardt nicht gestellt. Auch wenn die Gemeinde Waldachtal weiterhin an ihrem Nahversorgungsangebot festhalten will, so gilt nach wie vor der "Treff 3000", der ebenfalls mit Edeka-Waren beliefert wird, als Hemmschuh in der Planung. Edeka wird voraussichtlich sein Projekt nicht angehen, solange der Treff 3000 in Lützenhardt Bestand hat und für das Gebäude keine Nachnutzung besteht.

Wie steht die Gemeinde Waldachtal bezüglich ihrer Nahversorgung da? Neben dem "Treff 3000" gibt es nur den Netto-Markt (Salzstetten) mit rund 750 qm Verkaufsfläche – der Rest der Kaufkraft geht Waldachtal verloren. Einen großen Anteil dürfte Horb gewinnen, wo vier Märkte mit insgesamt 10 000 qm Verkaufsfläche locken. Ebenso fahren Kunden in die Nachbargemeinde Pfalzgrafenweiler, wo vier Märkte mit insgesamt 3700 qm Fläche vorhanden sind. Weitere Kunden besuchen Dornstetten, Haiterbach und sogar Altensteig und Nagold.