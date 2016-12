Waldachtal 18 Zentner wog der schwerste Bulle

Waldachtal-Salzstetten. Mehr als 40 Gäste schwelgten in Erinnerungen an eine über 50-jährige Schlachthausgeschichte. Thomas Fischer, Ehrenzunftmeister der Narrenzunft Salzstetten und Ringpräsident, nahm das geschichtsträchtige Ereignis natürlich auf die Schippe: "Gönnen wir uns noch ein paar schöne Stunden, in dem von der Gemeindereform todgerechneten Stück traditioneller Ortsgeschichte der früheren freien Gemeinde Salzstetten." Elisabeth Steimle fuhr "die letzte Sau", wenn auch symbolisch nur aus Plastik, mit dem Anhänger und Trauerflor in das Schlachthausgebäude. Passend dekoriert waren die Räumlichkeiten mit bunten Luftballons. Fleischerhaken dienten als Garderobe.

Salzstettens prominentester Metzger Peter Sadzik, erinnerte daran, dass an einem Tag mal 16 Schweine in Salzstetten geschlachtet worden seien. Von 1970 bis 2014 galt der heute 63-Jährige als der Salzstetter Schlachthaus-Chef. Seinen ersten Auftrag erhielt er vom Gasthaus Krone. Am 19. November 2016 wurde das letzte Schwein geschlachtet. Roland Dausch, die rechte Hand des gelernten Metzgers Peter Sadzik, erinnerte an den größten Bullen, der je in Salzstetten geschlachtet worden ist: Ein sage und schreibe 18 Zentner schwerer Koloss aus Hochdorf bei Nagold.

Nach der Erkrankung von Peter Sadzik führte Henry Bärwald die Tradition weiter