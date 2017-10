Waldachtal 136 Teilnehmer messen sich beim 45. Dorfpokalschießen

Besonders spannend gestaltete sich das Ringen um die Ehrenscheibe Luftgewehr: Hier sicherte sich Danijela Lenz (29 Teiler) den Sieg.

Im Kleinkaliber Pokalschießen errang Oliver Witzelmann den dritten Platz, Jochen Ohngemach den zweiten und den ersten Platz belegte Karl-Heinz Felder. Trainingsfleißigster war übrigens Luca Hornberger.

In der Einzelwertung der Herren war Heiko Raisch mit 155,6 Ringen Dritter, Gerd Rieger erreichte mit 157,1 Ringen den zweiten Platz und mit 182 Ringen trat Patrick Kübler, wie im vergangenen Jahr, auch als Sieger hervor.

Veronika Kugler sicherte sich mit 135,6 Ringen in der Jugendklasse den Sieg

In der Einzelwertung der Damen kam Andrea Rieger mit 134,1 Ringen auf den dritten Platz, Danijela Lenz mit 140,8 Ringen auf den Zweiten und Sieglinde Seid mit 148,5 Ringen auf den ersten Platz.

In der Jugendklasse erreichte Carlos Epple mit 121,2 Ringen den dritten Platz, Luca Schweizer mit 124,9 Ringen den Zweiten und Veronika Kugler mit 135,6 Ringen den ersten Rang.

Bei den Mannschaften schossen sich mit 532,8 Ringen die "Scharfen Schützen" auf Platz drei, während der Männer-Gesangverein Harmonie (Tumlingen) Platz zwei mit 537,8 Ringen sichern konnte. Auf dem ersten Platz fand sich die Freiwillige Feuerwehr Waldachtal, deren Schützen mit 601,3 Ringen glänzten.

Wie im vergangenen Jahr ging der erste Platz der Damenmannschaften an die Gruppe "Zuckerschneggle" mit 514,9 Ringen – sie waren als einzige Damenmannschaft ganz unter sich.

Die Jugend war nur durch eine Gruppe vertreten, die den Namen "Kopfschuss" trug. Diese erhielt ihren Pokal für die Leistung von 360,4 Ringen, musste sich aber der Mannschaft des "Bauwagen Hörschweiler" geschlagen geben, die 366,2 Ringe erzielte.

Insgesamt nahmen an dem Schießen 136 Teilnehmer (110 Herren, 13 Damen und 13 Jugendliche) teil. Daraus bildeten sich 25 Herren, eine Damen- und eine Jugendmannschaft. 96 Schützen versuchten sich an den Ehrenscheiben, 45 Teilnehmer am KK-Pokalschießen.