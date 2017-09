Wahlkreis 295 Bundestagswahl: Zahlen und Ergebnisse

Zollernalb/Sigmaringen - Am 24. September dürfen 61,5 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland ihre Stimme abgeben. Wenn die Wahllokale um 18 Uhr schließen, beginnen die Auszählungen. Die ersten Zahlen aus den einzelnen Wahlkreisen werden uns kurz danach erreichen - und wir halten Sie damit auf dem Laufenden: Alles Wichtige zur Bundestwagswahl, die Ergebnisse in den einzelnen Städten und Gemeinden sowie Fotos und Videos von Wahlpartys finden Sie aktuell hier im Liveticker.