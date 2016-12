VS/St. Georgen Ex-Frau im Schlaf brutal getötet

Ihm wird vorgeworfen, am 18. Juli seine langjährige Ehefrau in ihrer Wohnung in der Hauptstraße in St. Georgen umgebracht zu haben. Sie war damals von ihrer Tochter entdeckt worden, ein Notarzt konnte aufgrund der massiven Gewalteinwirkung jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen, die erst kurze Zeit in St. Georgen lebte und von auswärts zugezogen war.

Im Vorfeld des Prozesses, der am 13. Januar beginnt und für den fünf Verhandlungstage angesetzt sind, gibt das Landgericht erschreckende Details bekannt: So soll der Mann mindestens 35 Mal mit einem Hammer in das Gesicht der 48-Jährigen geschlagen haben.

Anschließend fuhr er zurück in seine Wohnung in VS und rammte sich vor seiner Festnahme durch die Polizei ein Messer in die Brust – der Suizid schlug jedoch fehl. Das Motiv für die Tötung soll Eifersucht gewesen sein, da die Ehefrau seit kurzem einen anderen Lebensgefährten gehabt habe.