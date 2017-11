VS-Schwenningen Wasserschaden bremst Wagnerei aus

Sie können wieder lachen: Kevin van der Osten und Marco Pfeiffer, die die Wagnerei an der Oberdorfstraße Ende September wiedereröffnet hatten – und nur vier Wochen später wegen eines Wasserschadens schließen mussten. Der ist mittlerweile, nach großem Engagement der beiden Pächter, der Wohnungsbaugesellschaft (wbg) sowie Fachfirmen, wieder behoben. "Nächsten Montag, 20. November, starten wir wieder durch", sagt Kevin van der Osten erleichtert.

Doch was war passiert? Nachdem die Heizung in den ersten Wochen nicht richtig funktioniert hatte, wurde sie hochgeschraubt – bis ein Heizungsrohr zwischen Keller und Küche geplatzt ist, berichten die beiden Köche. "Das Wasser ist sogar aus dem Edelstahlrahmen der Kellertür gelaufen", berichtet Pfeiffer. Die wbg als Hauseigentümerin habe daraufhin allemöglichen Gewerke mit ins Boot geholt, um den Schaden schnellstmöglich zu beheben.

Die Folge: Nicht nur die Feuchtigkeit musste von einer Spezialfirma mit einem Trockungsgerät aus den Wänden gezogen werden, mitunter war auch das Kühlhaus nicht mehr benutzbar. Kollegialität haben die Köche dabei vom Hotel Ochsen-Chef Dieter Schlenker erfahren, der prompt einen Kühlanhänger zur Verfügung gestellt hatte. Trotzdem: "Dass wir all unsere frischen Lebensmittel wegschmeißen mussten, das hat am meisten wehgetan", so Pfeiffer weiter. Die Unternehmer erinnern sich noch genau: Just am Unglückstag, hätte das Team zum ersten Mal nach Eröffnung das Gefühl gehabt, so gut vorbereitet wie nie zu sein. "Crème brûlée, Maultaschen, Salate – alles war frisch zubereitet."