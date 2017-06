VS/Nusplingen/Freiburg Schwaben und Baden in Pilawas Paarduell

Und nun treten sie zum Paarduell an. Katrin Reiser füllte nach einem Aufruf im Radio spontan eine Online-Anmeldung aus – und ehe man sich versah, reisten Katrin Reiser und Markus Wilhelm, die momentan noch in einer Fernbeziehung leben, nach Köln zur Aufzeichnung. Zwei junge Frauen aus dem Studio-Team nahmen das Paar unter ihre Fittiche und heilten sein Lampenfieber. Vor allem ihr Freund habe davon profitiert, denn während sie selbst eher die Laute, Forsche in der Beziehung ist, gilt der Badener als Ruhepol der Beziehung. Er hätte mit der Nervosität im Vorfeld des Fernsehauftritts am meisten zu kämpfen gehabt, erzählt die Krankenschwester. Und auch sie hatte bei Jörg Pilawa im Ersten ihr erstes Mal im Fernsehen und zeigt sich nach der Aufzeichnung im Mai schwer beeindruckt vom Ablauf hinter den Kulissen.

Dort geht es rasant zu. Drei Aufzeichnungen pro Tag gehen über die Bühne, erzählt Reiser. Um fit zu sein, wenn es drauf ankommt, findet vorab eine Proberunde statt. Die Teilnehmer müssen drei verschiedene Outfits mitbringen, der Kostümbildner wählt dann das Fernsehtauglichste davon aus – im Fall von Katrin und Markus war das schnell passiert, denn der Radiosender SWR 3, durch den sie zur Show kamen, hat sie mit T-Shirts versorgt, "dann ging es bei uns nur noch um die Hosen und die Schuhe", sagt Katrin Reiser. Und um ihre Ohrringe – "ich musste sie rausnehmen, weil das zu viel Lärm am Mikro gemacht hätte".

Mit Herausforderern schon per Du

Für Markus ging in der Maske alles ganz schnell, "die Männer werden nur einmal kurz abmattiert". Anders die Damen: "Ich hab die Frau irgendwann gefragt, ob ich so schlimme Augenringe habe, weil sie gar nicht mehr aufgehört hat zu schminken", sagt Katrin lachend. Die Maskenbildnerin konnte Entwarnung geben: "Das ist, dass der Lidstrich unter den Kamerascheinwerfern nicht verläuft."

Mit Jörg Pilawa, Frank Plasberg und Co. sind die beiden Herausforderer schon per Du. Katrin Reiser zeigt sich von der lockeren Atmosphäre schwer beeindruckt. "Das war ganz toll."

So gut aufgenommen, verflog auch die Scheu vor den Kameras. "Selbst mein Freund war ganz tiefenentspannt", resümiert die Krankenschwester lachend. Drehte sich in der Schnellraterunde noch alles noch um gesellschaftliche Bereiche – Politik, Kultur, Medien und Sport ebenso wie Klatsch und Tratsch, ging es in der zweiten Runde um das Paar selbst. Wie gut kennen sie sich? Wie viel Nervenkitzel hält die Beziehung aus?

Public Viewing in Nusplingen

Das zeigt sich am Mittwoch ab 18 Uhr im Ersten beim Paarduell mit Jörg Pilawa – die Herausforderer selbst schauen es beim Public Viewing mit Freunden und Verwandten in Nusplingen an, "das hat mein Bruder organisiert", erzählt sie und ist selbst neugierig: "Ich bin gespannt, ob sie für mich einen Untertitel brauchen", sagt sie in tiefstem Schwäbisch.

Genau so unbeschwert ging das Paar am Quizabend in die Show. "Wir hatten nichts zu verlieren und meinten: entweder wir gewinnen – oder halt nicht", erinnert sich Katrin Reiser. Und ob sie nun gewonnen haben? "Das darf ich vorher nicht verraten", sagt Katrin Reiser, "dafür habe ich unterschrieben." Es bleibt also spannen im Paarduell für Baden und Schwaben.