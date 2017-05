VS/Donaueschingen Selbstjustiz per Facebook sorgt für Wirbel

Zeuge will Dieb auf Foto erkannt haben

Parallel wurden die Bestohlenen aber schon aktiv, schrieben einen Fahndungsaufruf auf Facebook und erhielten auch gleich von Lesern den Tipp zur Bilder-Nachschau nach dem jungen Bösewicht auf der Homepage. Auf einem der Bilder wollte der Zeuge den Dieb erkannt haben.

Und gleich ging die Fahrt los nach Pfohren, wo man an der Haustür den jungen Mann zu Rede stellen wollte. Vom Vater aber wurde er darauf hingewiesen, dass sein immerhin schon 22-jähriger Sohn zur fraglichen Zeit beim Musikfest gewesen sei und es hierfür viele Zeugen gebe. Dennoch ließ der Mann nicht locker und kontaktierte die Familie nochmals telefonisch, um den Sohn direkt zu sprechen. Freundlich, aber bestimmt wurde das Gespräch vom Vater beendet.

Kurios wird die Geschichte nun aber durch eine weitere Anzeige bei der Polizei. Einem Jugendtrainer des FC Pfohren, der von der Aufregung in seinem Verein nichts mitbekommen hatte, wurde bereits am Mittwoch vom Balkon in der Innenstadt Villingens seine Sporttasche mit Kleidung gestohlen. Ob der junge Mann diese für die Diebestour am nächsten Tag extra angezogen hat, ist reine Spekulation. Aber weitere Schuh- und Fahrraddiebstähle wurden bekannt. Und die Polizei hat nach Angaben des Trainers auch schon einen ihnen bekannten kleinkriminellen Seriendieb ins Auge gefasst.