Volleyball TV Villingen: Mädels feiern weiter

Am Samstag, 8. April, haben die Villingerinnen ihr letztes Saisonspiel in Schmiden. Bis dahin werden sie noch einen vollen Terminkalender haben. Heute läuft eine normale Trainingseinheit. Am Donnerstag ist ein Foto-Termin bei einem Sponsor terminiert. Für Freitag hat Athletik-Trainerin Grit Müller die Mannschaft zu einer weiteren internen Meisterfeier zu sich nach Hause eingeladen. Nach dem freien Wochenende wird es wohl auch in der kommenden Woche ein, zwei Termine für die Spielerinnen neben den dann auch reduzierten Trainingseinheiten geben. Im Rahmen des Fan- und Sponsorenturnieres am Sonntag, 7. Mai, wird die Mannschaft in der Hoptbühlhalle noch vom Verein geehrt. "Wir machen uns bereits darüber Gedanken, denn es wird ein besonderer Tag", blickt der TVV-Vorsitzende Manfred Herzner voraus.

Große Anerkennung

Raimund Jeuck, der Trainer des Vizemeisters VC Wiesbaden II, gratulierte gestern zum Titelgewinn. "Diese Mannschaft ist hervorragend besetzt, hat einen tollen Charakter und einen großen Siegeswillen. Es war uns klar, dass sie in Holz den Deckel draufmacht", so der Wiesbadener Coach, der nun zusammen mit den Klubverantwortlichen den Aufstieg in die 2. Bundesliga plant. "Wir werden dort unseren Weg weitergehen und Talente aus unserer Region weiterentwickeln."