Volleyball "TV Villingen ist stärkstes Team der Liga"

Die TV-Verantwortlichen um den Vorsitzenden Manfred Herzner wollen Anfang März intern mit Gesprächen beginnen, "wohin wir mit dem Volleyball eigentlich mittelfristig wollen, was für uns wirklich wirtschaftlich und sportlich machbar ist. Eben – bis zu welcher Leistungsebene wir es schaffen wollen und können", erklärt Herzner. Co-Trainer Robert Senk hält diesen Gedanken-Austausch für notwendig. "Niemand hätte geglaubt, dass wir in der Dritten Liga so erfolgreich sind. Wir sind von der Entwicklung überrascht worden. Wir brauchen neue Visionen und neue, machbare Ziele." Am Rande der Partie gegen Stuttgart war nicht zu übersehen, wie schwer den Verantwortlichen die Entscheidung gegen einen möglichen Zweitliga-Aufstieg gefallen ist.

Viele wollen weiterspielen

Es sieht ganz danach aus, dass sich der jetzige Kader im Hinblick auf die nächste Drittliga-Saison kaum verändern wird. Erfahrene Spielerinnen wie Felicitas Piossek, Ramona Wolbert, Nadine Hones oder Michelle Feuerstein gaben schon zu erkennen, dass sie gerne weitermachen wollen. Auch die in dieser Saison stark spielende Martina Bradacova (29) ist nicht abgeneigt, ein Jahr dranzuhängen.

Doch zunächst wollen die Villinger Spielerinnen das Top-Duell am Samstag in Wiesbaden gewinnen. "Wir freuen uns riesig darauf", so der Tenor im Team. Für Coach Sven Johansson hat die Partie zwar noch keinen Endspiel-Charakter, "aber sie wird im Titelrennen absolut vorentscheidend sein".