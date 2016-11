Volleyball TSV Burladingen muss gleich zweimal ran

Rechtzeitig vor dem Doppelwochenende haben sich die Burladingerinnen ihren ersten Punkte-Dreier geholt. Am vergangenen Sonntag gewann der TSV bei Schlusslicht VfB Mosbach-Waldstadt nach einigen Anlaufschwierigkeiten mit 25:23, 21:25, 15:25, 21:25 und setzten sich mit nun sechs Punkten etwas von den Abstiegsrängen ab, kletterten auf den achten Rang des Tableaus. Heute nun kreuzt Tabellennachbar TSV Georgii Allianz Stuttgart in der Burladinger Trigema-Arena auf (Spielbeginn: 19.30 Uhr). "Wir können nach dem Sieg in Mosbach mal mit einem deutlich besseren Gefühl in ein Spiel starten. Allerdings ist es immens wichtig, dass wir ab dem ersten Punkt voll da sind und dieses gute Gefühl lange beibehalten", sagt Burladingens Trainer Stefan Hecht, der heute auch auf Anna Hauser setzen kann und damit zum ersten mal in dieser Saison den kompletten Kader beisammen hat.

Die Stuttgarterinnen waren in dieser Saison bislang einmal weniger gefordert und haben als Siebter ebenfalls sechs Punkte auf dem Konto. Für zwei Mädels aus dem Gästeteam wird der Auftritt in der Trigema-Arena ein echtes Heimspiel, denn mit Sarah Uhland und Annika Jörg laufen zwei Spielerinnen auf, die von Kindes Beinen an für den TSV Burladingen ans Netz gegangen waren.

Sarah Uhland zog es vor zwei Jahren nach Stuttgart, Annika Jörg wechselte nach der vergangenen Spielzeit in die Landeshauptstadt. "Wir kennen die beiden natürlich ganz genau. Aber ansonsten ist die Mannschaft für mich ganz schwer einzuschätzen. Auch sie ist noch auf der Suche nach der Konstanz", sagt Hecht, der von seinen Spielerinnen erwartet, den Gegner mit starken Aufschlägen unter Druck zu setzen. "Wir haben in Mosbach gemerkt, dass wir den Aufbau und das Spiel des Gegners so erheblich stören können, wenn wir gut aufschlagen."