Volleyball TSV Burladingen knöpft Primus Punkt ab

Auch im dritten Satz lagen die Gastgeberinnen zunächst mit 7:5 und 8:7 vorne, schafften es dann sogar sich auf 21:16 und 22:17 abzusetzen und den Satz mit 25:20 für sich zu entscheiden. "Das haben die Mädels mit einer starken Teamleistung sehr gut gelöst", lobt Kurz und fügt an: "Vor dem vierten Satz waren wir uns dann einig, dass wir uns mit dem einen Punkt nicht zufrieden geben wollten." Beim Vorhaben blieb es dann aber, denn Umkirch drehte jetzt richtig auf und lag mit 16:7 vorne. Der TSV bewies aber Moral und kam noch einmal auf 20:22 heran. "Wir hatten sogar die Chance, auf 21:22 zu verkürzen. Aber dann hat Umkirch seine Klasse gezeigt", so Kurz. Der VfR glich mit 25:22 zum 2:2 nach Sätzen aus, und so musste der Tie-Break die Entscheidung über den Sieg bringen.

Dort griff Kurz in die Trick-Kiste und dreht seine Aufstellung komplett um. Doch das ging in die Hose: Umkirch setzte sich schnell auf 5:0 ab. "Die Mädels haben sich aber berappelt, verkürzten auf 6:10 und glichen zum 12:12 aus. Dann hat uns aber Umkirch mit bärenstarken Aufschlägen den Zahn gezogen", sagt Kurz, der aber dennoch mit dem einen Zähler gut leben kann. "Jetzt haben wir einen der Punkte zurück geholt, die wir zuletzt vergeben haben." TSV Burladingen: Neuburger, Kretschmann, Götz, Gruschwitz, Klatt, Stopper, Schmid, Pfister, Hiller, Zöllner, Hempke.