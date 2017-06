Vöhringen Zwischenbericht erweitert Grundlage

Dagegen kann man etwas unternehmen. Zimmermann ist nicht der technische Planer, aber er weiß, was sich wie auswirkt. Und er stellt fest: Ein Lärmschutzwall vom Kreisverkehr in Richtung Bochingen von drei Metern Höhe bringe schon ein bisschen was. Das Problem ist der enge Streifen, der zwischen Kreisstraße und Autobahn zur Verfügung steht. Dort ist wohl kein deutlich höherer Wall möglich. So richtig gut wird der Effekt aber erst, wenn die Schallbarriere höher wird. Wenn Wall nicht geht, kommt Wand ins Spiel. Die besten Resultate errechnet Zimmermann bei einer gestuften Wand, die im Bereich der Bebauung bis zu fünf Meter hoch auf dem Wall sitzt, südlich dann auf drei Meter abtreppt. Diese Lösung brächte eine Lärmminderung von bis zu acht Dezibel, ein erheblicher Wert. Betroffen wären etwa zwei Drittel der Ortslage, allerdings gäbe es auch für die Flächen jenseits von Schul-, Sigel- und Kirchstraße, wo die Grenze grob verläuft, deutliche Verbesserungen.

In das Paket eingerechnet, ist auch ein Wall vom Kreisverkehr in nördlicher Richtung. Zimmermann würde in der von Kreisstraße und Autobahn begrenzten Fläche, die in etwa gegenüber der Schuppenkolonie liegt, "in die Vollen" gehen. Gerechnet ist mit sechs Metern Höhe. Wenn die Gemeinde den Aushub aus Stuttgart abnimmt, könnte sie insbesondere hier viele Kubikmeter einbauen – und dafür möglicherweise Geld erwirtschaften, mit dem sich Damm und Mauer finanzieren ließen. Über Letzteres besteht nach wie vor Unklarheit, weil es keinen Anhaltspunkt gibt, was das Projekt kosten könnte und wieviel über die Verwertung aus Stuttgart hereinkommt. Doch der Zwischenbericht erweitert die Entscheidungsgrundlage so weit, dass der Gemeinderat die artenschutzrechtliche Prüfung in Auftrag gibt.