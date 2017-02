Vöhringen Wenn Hexen zum Ball laden, wird’s wild

Die Broatschua-Hexen, Gastgeber des Balls, hatten hinter ihrer langen Theke alle Hände voll zu tun. Nicht nur Zunfthexen füllten die Halle, sondern auch deren großes, mitangereistes Gefolge. Zivile Schönheiten und "Unschönheiten" ließen sich den Geheimtipp Hexenball in Vöhringen nicht entgehen. Richtige Hingucker waren in der Menge. Umfallen konnte keiner, es gab keinen Platz zum Liegen. Die Besucher hatten bereits Mühe, als sie der Aufforderung der Aichhalder Hexensportgruppe nachkamen – sie sollten nämlich alle in die Hocke gehen. Das Aufstehen erwies sich als sportliche Leistung, mindestens genauso sportlich wie die Hexentänze. Dabei legten die Akteure große Originalität an den Tag, die Shows waren perfekt choreografiert.

Perfekte Showtänze

Die Tanzenden bewegten sich teils rasant über die Bühne, flogen in Mühlen oder bei Überwürfen und Hechtsprüngen oder türmten sich zu großartigen Pyramiden, noch unterstrichen durch Lichteffekte. Die Zuschauer belohnten das mit tosendem Beifall und mannigfachen Zugaberufen.