Vöhringen Von Freude und Kummer in der Landwirtschaft

Zahlreiche Gottesdienstbesucher besetzten die Sitzbänke in der offenen Scheune der Familie Haberer. Der Posaunenchor Bergfelden/Wittershausen, geleitet von Bernd Klaiber, umrahmte den Morgen musikalisch. Die Einstimmung auf die Predigt von Bezirksbauernpfarrer Hansjörg Landenberger zum Thema "Ich will Euch geben, was recht ist" übernahmen Landwirte vom Bezirksarbeitskreis des Bauernwerks sowie Bildungsreferentin Susanne-Marie Wagner aus Herrenberg mit einem Anspiel zum Gleichnis der Arbeiter im Weinberg. Zuvor hatte Pfarrer Landenberger Andreas Haberer im Interview nach seinem Betrieb und zu Freude und Kummer in der Landwirtschaft befragt. "Auch wir betreiben Ackerbau, säen und hoffen auf eine gute Ernte", antwortete der Biogasanlageninhaber, auch wenn es um erneuerbare Energien, Stromerzeugung und Nahwärme gehe. Als neue Energiepflanze sei die durchwachsene Silphie in Erprobung, ein mehrjähriger, gelbblühender Korbblütler. Freude bereite die Arbeit an der frischen Luft und das Wachstum auf den Feldern, Kummer hingegen häufige Kehrtwenden und mangelnde Planungssicherheit in der Energie- und Agrarpolitik.

"Ist es gerecht, dass Landwirte immer mehr Leistung erbringen, mit niedrigsten Milchpreisen und dem Risiko einer verhagelten Ernte zurechtkommen müssen?" fragte Landenberger. Zur gerechten Entlohnung für die ganzjährige Arbeit könnten Verbraucher durch bewussten und regionalen Einkauf beitragen.

Reichlich gefüllt wurde die Spendenschatulle für den Notfonds des Bauernwerks, der in Not geratene Landwirte und ihre Familien unterstützt. Sowohl das Opfer als auch der Umsatz von Kaffee und Kuchen trugen dazu bei.