Vöhringen Vom Umgang mit der Scham

Schon der Themenöffner sorgte für Gespräche und Heiterkeit. Pfarrer und Bürgermeister kündigen ihren Besuch an, und alles wird tiptop aufgeräumt. Warum war das so? Beide vertreten eine Instanz, innerhalb derer es eine Vorstellung gibt, wie die Ordnung aussehen soll. Solche Vorstellungen, Normen, würden menschliches Verhalten bestimmen, erklärte Kircher. Ein Verstoß dagegen könne für den Betreffenden peinlich werden. Man wolle sich keine Blöße geben, nicht in Verlegenheit geraten. Körperreaktionen in solchen Situationen wurden verdeutlicht.

Pflege als Herausforderung

Bilder mit solchen Verstößen regten in Kleingruppen zur Interpretation an. Sie zeigten Situationen, in denen beispielsweise ein Mann von einer Frau getragen, eine kranke Person gewaschen wird oder eine Frau ein rotes Stoppschild in der Hand hält. Alle deuteten Schamsituationen an, besonders in der Pflege. Jemanden zu pflegen sei etwas sehr Persönliches, besonders in intimen Bereichen, und für alle eine Herausforderung. Klar ausgesprochene Regeln seien wichtig: Bis hierher kann ich pflegen oder bis hierher will ich gepflegt werden. Kirchers Rat, hier professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wurde von einigen durch ihre positiven Erfahrungen unterstrichen.