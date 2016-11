Vöhringen Vom knitzen und auch pfiffigen Schwaben

Vöhringen. Gemeinsam mit den Besuchern spürte er der Frage nach "Wie dr Schwob lacht". "Ja lacht er denn überhaupt oder geht er in den Keller zum Lache?" stand sehr provokativ im Raum und es gab gleich Gelächter. "Jetzt frei de doch mal". "Wieso? I frei me doch, des siehst du bloß net".

Das Beispiel warf ein Schlaglicht auf den schwäbischen Humor. Der Schwabe freut sich nach innen, er ist kein pausenloser Witzereißer. Tiefsinnig, auf leisen Sohlen und "strümpfig" kämen Witz und Lachen daher. Maulfaul, mit wenigen Worten und eher in der Stille würden Worte wie "I dank dr schee" und "Amen" als Morgen- und Abendgebet gesprochen. Im Vergleich zu anderen Stämmen sei der Schwabe keineswegs humorlos, nur trage er ihn nicht vor sich her wie auf einem Silbertablett. "Bei Liebesgefühlen wärs halt dann doch schee, wenn mers mal zeige dät." "So isch dann au wieder." Obwohl er widersprüchlich erscheine, immer zwei Seiten bedenkend, sei dem Schwaben schwarzer oder boshafter Humor fremd.

Amüsant zeigten Beispiele die Probleme, das Leben offen zu genießen. Lachen richte sich hier in sanfter Art gegen Moralisieren und übertriebene Frömmigkeit, sie wolle jemanden weiter bringen, erläuterte Mergel. Alltagstauglich und praxisorientiert seien weitere Kennzeichen, begründet in der Geschichte der armen Bevölkerung, die Nüchternheit, Sparsamkeit und Bescheidenheit auszeichneten.