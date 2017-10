Vöhringen Vier Waldhörner und große Klarinettenvielfalt

Vöhringen. Zum zweiten Mal nach 2015 treten unter dem Motto "Blech trifft Holz" zwei Ensembles in Vöhringen auf: Es gastieren das Oberndorfer Hornquartett und das Klarinettenquartett Clarisonos am Sonntag, 29. Oktober, 19 Uhr, in der evangelischen Petruskirche.