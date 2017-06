Vöhringen Vier Verletzte werden gerettet

Vöhringen-Wittershausen (ah). Die Atemschutzgeräteträger der Gesamtwehr Vöhringen kamen während der Übung am Samstag auf dem Mühlbachhof-Hof der Familie Haberer in Wittershausen bei den hohen Temperaturen stark ins Schwitzen. Insgesamt waren über 50 Feuerwehrleute und vier DRK-Helfer im Einsatz, um den vier Menschen zu helfen, die, so die Übungsannahme, auf dem Haberer-Hof verunglückt sind.