Vöhringen/Sulz Falschfahrer wendet auf A 81

Der Wagen fuhr auf der Strecke in Richtung Singen. Kurz darauf meldete sich ein weiterer Zeuge, der den verirrten Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen stehend antraf und ihm beim Wenden half. Der Helfer in der Not begleitete den älteren Mann bis zum Autohof Vöhringen/Sulz.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge wollte der 86-Jährige zum Start einer Busreise auf den Autohof und benutzte auf dem Weg zu seinem Ziel die falsche Autobahnauffahrt.

Die Verkehrspolizei sucht nun Zeugen, denen der Falschfahrer aufgefallen ist, und die möglicherweise behindert oder gefährdet worden sind. Sie werden gebeten, sich mit der dortigen Dienststelle, Telefon 0741/348790, in Verbindung zu setzen.