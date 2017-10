Vöhringen Rettung mit Atemschutz und Leiter

Vöhringen (ah). Realistisch bekamen die zahlreichen Zuschauer auf dem Gelände der Firma Chemie-Technik in der Robert-Bosch-Straße gezeigt, wie die Menschenrettung ablaufen muss. Im Hof wurde demonstriert, wie ein bisschen Wasser zu einer Katastrophe führen kann. Die Zuschauer waren beeindruckt von dem Feuerball. Kommt es in einem Raum zu einer Fettexplosion, hätte dies wesentlich größere Auswirkungen.

Gesamtkommandant Raimund Jauch erklärte die Abläufe der Übung. Die Atemschutzgeräteträger hatten sich bereits im Fahrzeug angekleidet und drangen ohne Zeitverlust in das Gebäude ein, um die zum Teil schwer verletzten Personen zu suchen. Derweil wurde um das Gebäude herum der Löschangriff aufgebaut, und die angrenzenden Lagerhallen wurden per Riegelstellung geschützt. Ein Teil der Wehrmänner stellte die Anlegeleiter auf, während die Eingeschlossenen am Fenster auf Hilfe warteten.

Dramatischer ging es im Innenbereich zu. Bei der Fettexplosion im Technikraum hatte sich ein Mitarbeiter schwer verletzt und musste geborgen werden, genauso ein weiterer Mitarbeiter, der versucht hatte, den Brand mit dem Feuerlöscher zu bekämpfen. Er blieb mit einer Rauchgasvergiftung in einem Laborraum liegen. Die starke Rauchentwicklung breitete sich über die Laborräume rasend schnell über das Treppenhaus, das nur noch unter Atemschutz begehbar war, aus. Ein Mitarbeiter der sich über das Treppenhaus in Sicherheit bringen wollte, stürzte und blieb verletzt liegen.