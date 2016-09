Vöhringen Rettung klappt reibungslos

Vöhringen (ah). Die Feuerwehr Vöhringen feiert in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag. Im Rahmen des großen Geburtstagfestes wurde am Samstag in der Dorfmitte eine spannende Hauptübung veranstaltet, an der auch die Abteilungswehr aus Wittershausen, die Feuerwehr Sulz, das DRK Vöhringen und mehr als 100 Zuschauer mitwirkten.