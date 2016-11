Vöhringen. Ein aufmerksamer und mutiger Zeuge sorgte am frühen Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr für eine Täterfestnahme. Der Mann meldete der Polizei über Notruf zwei verdächtige Menschen, die sich in Wittershausen, auf Stauden, auf einem Firmengelände zu schaffen machten und jetzt das Weite suchten. Die sofort eingeleiteten Fahndung führte zum Erfolg: Ein 32-jähriger mutmaßlicher Täter konnte unweit des Tatorts festgenommen werden. Der zweite Täter konnte flüchten. Ersten Ermittlungen zufolge wurden von den Tätern an einem abgestellten Baustellenfahrzeug mehrere hundert Liter Diesel abgezapft. Bei der Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden, er konnte den Mann jedoch nicht entdecken.