Vöhringen Neues Fahrzeug feierlich eingeweiht

Vöhringen (ah). Nach der Schlüsselübergabe durch Bürgermeister Stefan Hammer segneten Feuerwehrseelsorger Dieter Kleinmann, Pfarrer Gottfried Kircher und Gemeindereferentin Monika Prillwitz von der katholischen Kirche das Löschgruppenfahrzeug in der Hoffnung, dass es so wenig wie möglich zum Einsatz kommt.

Einen schönen Vergleich brachte Gesamtkommandant Raimund Jauch vor der Schlüsselübergabe an. Die Beschaffung eines solchen Fahrzeugs sei wie eine Schwangerschaft: Es müsse zuerst die Empfängnisbereitschaft des Gemeinderates und der Verwaltung vorhanden sein, um einen solchen Wunsch in die Tat umzusetzen. Dies ist passiert, nachdem im Jahr 2008 ein Bedarfsplan erstellt und die Dringlichkeiten geprüft worden waren.

Das LF 10 Allrad kostet 296 000 Euro. Dank der Unterstützung durch Kreisbrandmeister Mario Rumpf, der durch Frank Müller vertreten wurde, gab es vom Land einen Zuschuss von 61 000 Euro. Bürgermeister Hammer bedankte sich bei allen, die in die Planung und die Organisation eingebunden waren, und machte zusammen mit Raimund Jauch deutlich, dass solche Anschaffungsmaßnahmen in der Amtszeit eines Feuerwehrmannes im Schnitt alle 15 Jahre anstehen – es sei also nicht alltäglich, ein neues Fahrzeug in Empfang zu nehmen. Als stellvertretender Kreisbrandmeister freute sich Frank Müller über das Engagement der Wehren im Kreis, die sich für eine lange Nutzungsdauer der Fahrzeuge einsetzen.