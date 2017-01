Vöhringen Neuer Pächter in der "Rötenmühle"

Langsam anlaufen lassen

Schneider pachtet das ganze Anwesen, weil er für seinen Partyservice in Rottweil zu wenig Platz hat. Von daher biete es sich an, die Wirtschaft wieder zu öffnen. "Die ganze Region schreit danach", weiß er. Doch der neue Pächter will es langsam anlaufen lassen: Die Gaststätte ist zunächst nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Die Speisekarte werde bunt gemischt, aber vorerst etwas kleiner sein. "Es kann wachsen", stellt der neue Inhaber in Aussicht.

Schneider will auch den Event-Charakter beibehalten: "Da kennen wir uns aus." Er denkt an Veranstaltungen wie Comedy oder einen Weihnachtsmarkt. Der Außenbereich könne für einen Biergarten genutzt werden.

Die Geschäftsleitung der "Rötenmühle" wird seine Mutter Eva Schneider übernehmen. In der Küche steht Pascal Wagner, der von seinem Arbeitsplatz als Koch in Rottweil nach Vöhringen wechselt. Die Wiedereröffnung der "Rötenmühle" ist für Freitag, 24. März geplant.