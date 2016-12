Vöhringen Neue Satzung beendet langen Diskussionsprozess

Zur Beseitigung dieser unangenehmen Begleitumstände der ansonsten gefälligen Botanik waren bisher die Hinterbliebenen verpflichtet. Das ist jetzt anders. In seiner jüngsten Sitzung verabschiedete der Gemeinderat eine umfassende neue Friedhofsatzung. Darin eingeflossen sind seit der letzten Änderung der damaligen Friedhofsordnung aufgelaufene neue gesetzliche Vorgaben. Waren die Trittplatten bislang Teil des Grabes, gehören sie jetzt zur Friedhofsausstattung und müssen von der Gemeinde instand gehalten werden. Das Wurzelproblem in Verbindung mit der Verkehrssicherungspflicht ist den Hinterbliebenen also abgenommen. Auch können aus religiösen Gründen jetzt Bestattungen ohne Sarg erfolgen. Zudem seien viele redaktionelle Änderungen eingeflossen, wie Maike Haug von der Verwaltung berichtet.

Das Gros der Änderungen betrifft allerdings die Gestaltung, also den Punkt, zu dem es immer wieder Diskussionsbedarf gab, und über den ein Arbeitskreis seit einiger Zeit intensiv und, das sieht man den Vorschriften an, auch sehr konstruktiv gebrütet hat. Insbesondere der Gestaltung der Rasengräber widmete man sich, verlor aber auch anderes nicht aus dem Blick.

Danach gelten mit der neuen Satzung für alle Grabarten die gleichen Vorschriften. Auch gibt es jetzt in Vöhringen und Wittershausen die gleichen Grabarten, allerdings ist bei Familiengräbern nur noch in Vöhringen eine Doppelbelegung möglich. Neu ist das Angebot, eine Rasengrab auch für ein Kind zu belegen. Wichtige Gestaltungsvorschrift ist die Festlegung, dass die hintere Platte gleichzeitig Anschlag für das Grabmal sein muss, was den optischen Wildwuchs eindämmen soll.