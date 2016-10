Vöhringen Neue Halle: Sieger stehen fest

Zwei Stuttgarter Büros haben die Nase vorn, eines von ihnen wird die Halle bauen: Mit der Benennung der Preisträger steht diese Entscheidung fest. Gleichwohl machte Bürgermeister Stefan Hammer am Montag auch darauf aufmerksam, dass keiner der beiden Hallen-Entwürfe 1:1 so umgesetzt würde wie im Wettbewerbsbeitrag geplant. Es gebe wohl noch eine Reihe Optimierungsmöglichkeiten, lässt Hammer auch mit Blick auf die Diskussion im Preisgericht am vorvergangenen Freitag anklingen.

Insgesamt 13 Büros hatten ihre Entwürfe für den Neubau einer Mehrzweckhalle eingereicht. Gesetzt waren die drei Büros, die im Sommer 2013 im Sinne eines Ideenwettbewerbs oder einer Machbarkeitsstudie Lösungen für ein neues Hallenkonzept erarbeiteten. Seinerzeit war noch offen, ob die Zukunft in einer Ein- oder einer Zwei-Hallen-Lösung liegt, ob die alte Turn- und Festhalle in das Konzept integriert oder abgerissen werden soll. Im Oktober 2013 wurden die Ideen präsentiert. Seither hatte es einen intensiven Prozess gegeben, allerdings mitunter auch den Eindruck, es gehe nicht so recht voran mit dem Projekt. Deshalb hatte sich die Gemeinde externe Hilfe geholt, ein Projektmanagement beauftragt, das verschiedene Vorgehensweisen vor- und verschiedene Bewertungskriterien zur Verfügung stellt. Schließlich hatte sich die Aufgabe auf die Planung einer Mehrzweckhalle verdichtet. Ein Architektenwettbewerb mit 15 Teilnehmern wurde ausgelobt, in dem unter anderem die "optimale Funktionalität des Gebäudes", die "Wirtschaftlichkeit und Energieeffizient der Neubaumaßnahme" und der "sensible Umgang mit dem vorhandenen Denkmal", also der Festallee und dem Rondell, als Ziele benannt wurden.

Auf die europäischen Ausschreibung hin hatten sich 27 Büros gemeldet. Das Projektmanagement entwickelte eine Matrix, um eine qualitative Reihenfolge der Bewerber zu ermitteln und darzustellen. Die besten zwölf dieser Büros wurden – zusammen mit den drei aus dem Ideenwettbewerb – Anfang Juni zum Wettbewerb eingeladen.