Vöhringen Neue Abenteuer auf dem Pilgerweg

Anna und Böhmer pendeln zwischen Konstanz, Beuron und Tübingen. Wegen des "echten" Schweißtuchs der Veronika, das im ersten Teil schon eine große Rolle spielt, droht es sogar zu diplomatischen Verwicklungen mit dem Vatikan zu kommen. Ein Staatssekretär aus Stuttgart und ein Beamter im Auswärtigen Amt mischen sich ein. Eine geheime Bruderschaft, in die sich Giovanni del Lucca, jüngster Theologieprofessor an der Gregoriana in Rom, eingeschlichen hat, treibt obendrein ihr Unwesen. Wieder passiert ein Mord. Und dann werden Böhmers Frau und ein Freund entführt. Auch das Ehepaar Herzog kommt in Gefahr.

Die Mordfälle werden am Schluss geklärt, zumindest die meisten. Es ermitteln ein deutscher und französischer Kriminalkommissar. Trotzdem kann einer der Verbrecher entkommen.

Obwohl dieser noch auf freiem Fuß ist, setzen Franz und Sarah Herzog ihren Pilgerweg fort. Wie es ihnen auf der restlichen Strecke ergeht, wird man sicher im dritten Teil erfahren, den Herbert Noack noch plant.

Der Autor, geboren 1961 in Bautzen, ist selber ein leidenschaftlicher Jakobspilger. Die Idee für sein erstes Buch kam ihm auf dem Jakobsweg. Nach 15 Jahren und 2330 Kilometern hat er jetzt mit seiner Frau Ende September das Pilgerziel, Santiago de Compostela, erreicht. Eigene Eindrücke und Erlebnisse lässt er in die Kapitel einfließen. Er hat sich aber auch wissenschaftlichen Rat geholt und recherchiert. Die Personen sind allerdings alle frei erfunden.

"Das zweite Buch ist professioneller geworden", sagt Noack im Gespräch mit unserer Zeitung. Ein Kostprobe daraus gibt er am Freitag, 17. November, bei Blass Erlebniswelt in Sulz. Dort findet ab 19.30 Uhr eine Lesung statt.

Das Buch: Herbert Noack, Albtraum Jakobsweg – Mord auf der Via Podiensis, BoD-Books on Demand, 302 Seiten, 14,99 Euro (E-Book 7,99 Euro)