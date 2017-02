Vöhringen Narren und Zuschauer gut gelaunt

Vöhringen. Die Narren und die zahlreichen Zuschauer waren bestens gelaunt, kein Wunder bei den fast frühlingshaften Temperaturen. Aber so ist das Wetter bei der Broatschua-Fasnet fast immer.

Die Symbolfigur der Vöhringer Zunft führte den langen Umzug an. Ein Jubiläum feierte die Broatschua-Gruppe: Sie gibt es seit zehn Jahren. Die Hexen im orangenen Häs trieben es wieder toll, darunter eine Inliner-Hexe. Hinter den Narrenfreunden Bergfelden mit ihren Jäkle und Kropfern folgten die besonders gruseligen Schlossberg-Hexen aus Vöhringen. Die Narrenzunft Mühlheim-Renfrizhausen brachte diesmal ihren Loablesspalter mit, der am Samstag in Fischingen noch vermisst wurde.

Nach Baurawald-Hexen, Sumpfgeistern und Glatter Schlosshexen, die allesamt allerhand Unfug trieben, marschierten die Sulzer Narren. Sie haben ihren eigenen Umzug schon hinter sich. Nach dem Ringtreffen vor einer Woche bleibt in Sulz der Fasnetssonntag umzugsfrei.