Vöhringen Musikalisch auf gutem Niveau

Beim Musikverein geht es in fast allen Bereichen aufwärts. Nur mit der Probenbeteiligung konnte Dirigent Michael Blocher nicht zufrieden sein. Darauf ging auch der Vorsitzende Ralf Steidinger ein, der den Musikverein aber auf einem guten Weg sieht. Musikalisch sei es herausragend, was Michael Blocher in den vergangenen Jahren erarbeitet habe. So sei das Konzert mit dem Partnerverein aus Heiligenzimmern ein Genuss für die Zuhörer gewesen. Das Open-Air-Sommer-Konzert verlief gut, und eine ganz besondere Veranstaltung war wieder das Fest am 1. Mai, das durch die zahlreichen Oldtimer aufgewertet wurde.

Bis auf das Open-Air gibt es im laufenden Jahr das gleiche Programm. Statt des Sommerkonzerts steht das Vöhringer Dorffest am 22./23. Juni im Mittelpunkt. Ein Selbstläufer ist der "Baustoffbunker" in der Hofäckerstraße, der während des Umzugs der Narrenzunft Vöhringen geöffnet ist.

Mitgliederwerbung, besonders im Jugendbereich, wird ein Schwerpunkt sein. Dass mit der Jugend der Erfolg kommt, zeigt sich beim Durchschnittsalter der Aktivenkapelle.