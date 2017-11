Vöhringen Mit Paten zu ersten Erfolgen

Mit hoher Konzentration bereiten sich die 25 Nachwuchsmusiker auf das große Jahreskonzert am 9. Dezember in der Vöhringer Halle vor. Sie wollen als Einheit wie gewohnt gut sein, denn der Erfolg beflügelt und verleiht Freude am Tun, und die spürt man bei den jungen Leuten. Doch die Jugendkapelle "Young Harmony" ist inzwischen in die Jahre gekommen, Wechsel zur Hauptkapelle stehen an und der Nachwuchs lässt noch auf sich warten.

Mit "Patenschaften" möchten die Jugendlichen ganz neue Wege beschreiten, damit Interessierte den Weg zu ihnen finden. Nach der Anmeldung bei Jugendleiterin Stefanie Stenger (Telefon 07454/96 68 57 oder über jugend@mv-voehringen.de) kann der Junge oder das Mädchen anfangs zu Hause abgeholt werden. Ein Sitzplatz neben dem Lieblingsinstrument ist vorgesehen und der entsprechende "alte Hase" wird dann als Pate, Ansprechpartner und "Mädchen für alles" die Anfangszeit erleichtern. Natürlich kann man auch einfach mal freitags um 19.30 Uhr im Probenlokal im Hirschberg reinschauen, eventuell mit einem Jugendspieler mitkommen und unverbindlich zuhören.

Angedacht ist auch eine Percussionsgruppe im Rahmen der Ganztagsbetreuung in der Schule und als Fernziel die Einrichtung einer Bläserklasse. Für die zwölfköpfige Blockflötengruppe wird der Unterricht im Januar mit einem Musiklehrer wieder aufgenommen.