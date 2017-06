Vöhringen Mit beiden Armen im kühlen Nass

Vöhringen. (iv) Die Wassertretanlage an der Goethestraße in Vöhringen ist nun endgültig fertiggestellt. Ein großes Armbecken kam noch hinzu. Damit übergeben die "Bürger für Bürger" die Einrichtung an Menschen, die Erholung suchen und etwas für ihre Gesundheit tun wollen. Das Becken für Armbäder war von Anfang an mitgeplant, musste aber wegen der Herstellung der Marktstände für die Waldweihnacht zurückgestellt werden. Außerdem gab es unterschiedliche Vorstellungen zur Ausführung, bis sich die jetzige Lösung herauskristallisierte.