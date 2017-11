Vöhringen Menschen sollen vom Sinn der Weihnacht berührt werden

Die Stände, von den "Bürgern für Bürger" noch verbessert, sind durchgehend von 15.30 bis 20 Uhr geöffnet. Sie werden nur von hiesigen Familien und Vereinigungen betrieben, das Heimelige der Dorfgemeinschaft bleibt gewahrt. Entsprechend finden Besucher dort Dekoartikel für drinnen und draußen, Gebäck, Marmelade, Leuchten, Felle, kreative Wollsachen, Brot, Holzsachen und Bastelei rund um Weihnachten.

Die Getränkestände werden zusätzlich mit einer besonderen flüssigen Köstlichkeit aufwarten. Ebenso können die Besucher mit einer breiten Auswahl an warmen Spezialitäten der möglichen Kälte trotzen. Die Vöhringer Tasse vom vergangenen Jahr kann dabei mitgebracht oder am Eingang für zwei Euro erworben werden. Auf Pappbecher wird verzichtet.

Und man darf gespannt sein, was die "Kulinariaspezialisten" sich noch einfallen lassen, denn sie sollten auch etwas Weihnachtliches, Schönes oder Nützliches auf ihrer Liste haben, eventuell zum Verschenken geeignet. Die Initiatoren der Waldweihnacht, die Ortsgruppe der CDU um deren Ideengeberin Andrea Kopp, möchte damit den Charakter der Weihnacht gewahrt sehen. Der Blick für Schönheiten in und außerhalb von Vöhringen und Wittershausen wird in ihrem schon einsatzbereiten Memospiel geschärft.