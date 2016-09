Vöhringen Mehr Raum für pädagogische Arbeit

Rund 211 000 Euro hatte die Gemeinde in den Um- und Erweiterungsbau investiert. Im April konnte der neue Bereich bezogen werden. Im Übrigen sei er stolz auf das, was sich in Vöhringen in den vergangenen Jahren im Bereich Kindertageseinrichtungen getan habe, bemerkte Hammer, gerade auch mit Blick auf die im November 2014 eröffnete Mühlbachkita. Die Außenanlagen sollen im nächsten Jahr grundlegend saniert und mit altersgerechten Spielbereichen für alle Kinder neu gestaltet werden. Am Tag der offenen Tür konnten die Besucher aber nicht nur die neuen Räumlichkeiten des Kindergartens kennenlernen. Wichtig war auch der Austausch mit anderen Eltern und den Elternbeiräten.

Die Erzieherinnen stellten das neue pädagogische Konzept der sogenannten "halb offenen Arbeit" vor: Das heißt, die Kinder der Fledermausgruppe und der Hasengruppe nutzen die Funktionsräume gemeinsam, haben aber ihre feste Gruppe und Bezugserzieherinnen. Sieben Mitarbeiterinnen betreuen derzeit 44 Kinder. "Damit sind wir im Moment voll belegt", wusste Pädagogin Barbara Klingele. Während sich die Besucher bei Kaffee und Kuchen austauschten, hatten die Kinder die Möglichkeit, sich bei einem Spieleangebot in den neuen Räumen zu vergnügen.