Vöhringen Mehr als 500 Berda werden wieder geordert

Vöhringen-Wittershausen (ah). Drängende Enge gleich am Eingang des Festzelts zeigte den Veranstaltern vom Musikverein Lyra Wittershausen, dass sie auch in diesem Jahr alles richtig gemacht haben. Holger Bässler und Siegfried Gruhler, die Vorsitzenden des Musikvereins und des Fördervereins, waren zusammen mit den Backfrauen sowohl am Samstagabend als auch am Sonntag zur Mittagszeit hochzufrieden mit der Resonanz. Ein "Selbstläufer", wie Holger Bässler dieses Fest nennt, war auch die 35. Auflage mitten im Dorf direkt neben dem Backhaus, in dem die drei Öfen auf Hochtouren liefen.