Vöhringen "Lyra" dankt treuen Weggefährten

Vöhringen-Wittershausen (sf). Der Musikverein Lyra Wittershausen nahm das vom Förderverein veranstaltete Jahreskonzert zum Anlass, langjährige Mitglieder zu ehren. Heinrich Bettinger vom Blasmusik-Kreisverband Rottweil-Tuttlingen heftete folgenden aktiven Musikern eine Ehrennadel an: Für zehn Jahre aktives Musizieren bekamen Julia Fischer, Marco Fuentes, Deniz Heizmann, Christian Hezel, Daniel Kobsch bronzene Ehrennadeln. Die silberne Ehrennadel für 20 Jahre aktives Musizieren erhielt Daniel Moisset. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 40 Jahre aktive Förderung der Blasmusik ging an Thomas Heizmann und Bernd Hezel.