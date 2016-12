Vöhringen Lernen kann Spaß machen

Weihnachtsschmuck mit der Laubsäge entstand in einem Werkraum. Konzentriert wurden Sterne nach einer Vorlage auf Sperrholz übertragen und anschließend ausgesägt, eine wahrhaft wacklige Angelegenheit. "Ganz schön schwierig waren die Zacken, glatt feilen und anmalen waren leicht", war zu hören. Die tags zuvor ausgearbeiteten Weihnachtselche reihten sich auf einem Tisch. Recht viel Power, verbunden mit Feingefühl, ließ im nächsten Raum stilisierte Krippenfiguren aus Speckstein entstehen. Da wurde geritzt, gefeilt, geschliffen, damit die Krippe, die auch noch entsteht, bevölkert wird. Aus der Schulküche drangen Weihnachtsdüfte. Lebkuchenherzen kamen aus dem Ofen und wurden zufrieden betrachtet. Eifrig wurde noch die Glasur zum Kinderlied "In der Weihnachtsbäckerei" gerührt. Im HTW-Raum hatten die Schüler zuvor die passende Deko mit Sternen und Elchen genäht.

"Geometrie trifft Licht" – kunstvolle Faltarbeiten mit zuvor eingeöltem Papier ließen Lichterketten entstehen. Die gefalteten Schönheiten von Sternen, Tüten und Würfeln zeigten ihren ganzen Charme erst in der Beleuchtung mit einem milden Licht, warm strahlend vom Ölüberzug. "Mit einem Grundkurs in erster Hilfe kann man wohl getrost in die Ferien gehen", dachte sich eine andere Gruppe. Geübt wurde die Helmabnahme einem am Boden liegenden Verletzten.

Mit Feuereifer waren die Schüler bei der Sache, da wollte man gar nicht so recht in die Pause.