Vöhringen Lernen kann auch ganz anders funktionieren

Im ganzen Schulhaus standen alle Türen offen, jeder Raum lud mit zwei Spielangeboten zum Mitspielen ein. In der Zeit von 8 Uhr bis 10 Uhr nahm die Werkrealschule absolut ohne Widerspruch und mit viel Begeisterung das Spielangebot an. "Full House" an Spielern gab es ab 10 Uhr, als die Grundschüler noch mitmachten. Und es waren nicht nur die hauseigenen Schüler, sondern auch die Klassen 5 bis 7 aus Empfingen, die sich so ein Angebot nicht entgehen ließen. Im Umlauf waren morgens rund 110 Spiele.

Volle Konzentration, Geschwindigkeit, Reaktionsvermögen, Rechenfähigkeit, Sprachgewandtheit, strategisches Denken, Durchhaltevermögen, Teamgeist und Umgang mit Niederlagen: alles war verlangt und wurde trainiert. "Richtig cool, das hab ich schon zum zweiten Mal gespielt", sagte ein Schüler.

"Evolution ist ganz schön anstrengend, man muss sich richtig reinspielen, dann versteht man die Naturzusammenhänge", erklärte ein Naturbegeisterter. Selbst Flüchtlingskinder mit geringen Sprachkenntnissen konnten dem Spielen in der Gemeinschaft etwas abgewinnen. Für sie standen Spiele bereit, die auf Farbe oder Symbole gingen.