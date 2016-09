Vöhringen Leckereien für Gaumen und Ohren

Der logistische Aufwand für das Fest ist enorm. Laut Holger Bässler ist man an die Grenzen der Vereinskapazitäten gekommen. Der Verkauf im Festzelt war enorm – ganze "Berda" wurden mit nach Hause mitgenommen. Dazu gibt es seit einigen Jahren am Sonntag auch ein Mittagessen. Kaum waren die letzten Gäste am Samstag zu Hause, da ging es am Sonntag wieder in die Vollen: Die Öfen mussten eingeheizt werden, der Teig für die "Berda" wurde von den Kinder der Musiker von "Fuzzy" herbeigeschafft und dann in die Öfen "eingeschossen".

Musikalisch setzen die Wittershauser auf befreundete Musikvereine. Zum Frühschoppen am Sonntag spielten die Kameraden aus Aistaig auf, am Nachmittag waren die Musiker aus Asperg und Altheim zu Gast.

Bässler wurde nicht müde davon zu erzählen, was die Mitglieder im Vorfeld alles auf sich nehmen, um das Backhausfest zu einem echten Erfolg werden zu lassen. Da werden die "Büschele" für die Öfen gesammelt, bereits am Freitag wurden die Brote gebacken – mindestens 150 an der Zahl. Dazu gab es die Vorbereitungen für die beiden "Berda" – je nach Geschmack mit Zwiebeln oder mit Salz. Diese schwäbischen Leckereien stehen nach wie vor im Mittelpunkt des Backhausfestes, das vor 33 Jahren von der legendären "Stressband" ins Leben gerufen wurde.

"In Wittershausen ist Backhausfest – und alle sind dabei" – dieses Lied war auch in diesem Jahr wieder zu hören. Beim Backhaufest sind es nicht nur die Musiker, die an einem Strang ziehen. Seit Jahren kann sich der Musikverein Wittershausen auf die Helfer der Narrenzunft Bochingen wie auch auf die TSG Wittershausen verlassen. Mit im Boot war auch die Narrenzunft aus Fischingen. Solche Events können nur stattfinden wenn man zusammen hält, weiß Holger Bässler. Rund 150 Helfern werden jährlich gebraucht.