Vöhringen Kinder begeben sich auf Spurensuche

Skifahren im Pfarrgarten

Dann wurden die Kinder von den Teenagern in drei Gruppen zu den Spielstationen geführt. Dort machten sie sich mit Begeisterung und im Eiltempo daran, um die Wette zu würfeln oder kuriose Gegenstände in der Fühlbox zu ertasten. Mit Knicklichtern wurde die Suche in der "Dunkelkammer" belohnt.

Als sehr beliebt erwies sich das Nachbauen vorgegebener Figuren mit bunten Holzquadern im XXL-Format. Für Gelächter sorgte das Gras-Skifahren im nächtlichen Pfarrgarten, der nur von Fackeln erleuchtet war. Dabei kam es besonders auf den Teamgeist an, um als Siegermannschaft ins Ziel zu gelangen.

Nach und nach wurden die erspielten Lösungsbuchstaben in der Kirche an einer Wäscheleine aufgereiht und ergaben als Lösung das Motto des Abends: "Auf den Spuren von Jesus." Zum Abschluss gab es Punsch und einen Imbiss vor dem Gemeindehaus, wo die Eltern ihre Kinder wieder in Empfang nehmen konnten.