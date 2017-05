Vöhringen Katholiken pilgern zum Jakobusfest

Es findet jedes Jahr in einem anderen Ort statt. Den Jakobspilgern nachempfunden, trafen sich etliche Wanderer in Bergfelden und pilgerten nach Vöhringen. Andere kamen mit dem Fahrrad, sogar aus Leinstetten. Fair gehandelte Waren wurden angeboten. Im Gemeindesaal gab es anschließend ein Mittagessen. Für Kaffee und Kuchen, angeboten von den Ministranten, wurden die Sitzplätze im Freien bevorzugt. Die Erwachsenen genossen in fröhlicher Unterhaltung die Ruhe in der Sonne, denn der Nachwuchs war bestens mit Spielen versorgt.